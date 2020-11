Deathloop: il gioco sfrutterà le feature del DualSense (Di martedì 24 novembre 2020) Buone notizie dopo l’annuncio del rinvio del gioco. A quanto pare, così come altri titoli, anche in Deathloop saranno implementate le feature del DualSense nella sua versione PS5 Di recente era stato confermato il suo rinvio. Previsto per la fine dell’anno infatti, il lancio del gioco è stato spostato a 2021 inoltrato. Oggi le informazioni sul gioco si aggiornano con la conferma da parte degli sviluppatori della compatibilità prevista da Deathloop per le feature apportate dal DualSense. Caratteristiche che si troveranno solo nella versione PS5. Sembra che, oltre alla particolarità grafica e stilistica del titolo, avremo anche una profondità e nuove sensazioni nel gameplay. Deathloop supporterà le nuove ... Leggi su tuttotek (Di martedì 24 novembre 2020) Buone notizie dopo l’annuncio del rinvio del. A quanto pare, così come altri titoli, anche insaranno implementate ledelnella sua versione PS5 Di recente era stato confermato il suo rinvio. Previsto per la fine dell’anno infatti, il lancio delè stato spostato a 2021 inoltrato. Oggi le informazioni sulsi aggiornano con la conferma da parte degli sviluppatori della compatibilità prevista daper leapportate dal. Caratteristiche che si troveranno solo nella versione PS5. Sembra che, oltre alla particolarità grafica e stilistica del titolo, avremo anche una profondità e nuove sensazioni nel gameplay.supporterà le nuove ...

IGNitalia : Arkane Studios dà il via ai pre-order per entrambe le edizioni di #Deathloop, il suo nuovo titolo in uscita a maggi… - RedBlack85 : Deathloop disponibile al preorder, la boxart del nuovo gioco di Arkane Studios fa strage di cuori… -