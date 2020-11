Dal telefono alla luce, 7 consigli per risparmiare sulla bolletta (Di martedì 24 novembre 2020) Le temperature iniziano a scendere, si trascorre più tempo in casa (ancora più di quanto sia necessario per limitare i contagi), in un accavallamento che mescola smart working, tempo libero, intrattenimento e hobby vari, dalla cucina al fai-da-te. E i consumi rischiano di aumentare, andando ad incidere sia sul portafoglio che sull’ambiente. Leggi su vanityfair (Di martedì 24 novembre 2020) Le temperature iniziano a scendere, si trascorre più tempo in casa (ancora più di quanto sia necessario per limitare i contagi), in un accavallamento che mescola smart working, tempo libero, intrattenimento e hobby vari, dalla cucina al fai-da-te. E i consumi rischiano di aumentare, andando ad incidere sia sul portafoglio che sull’ambiente.

viperissimo : Vi lamentate se vogliono abbandonare, ma voi sapete che significa stare isolati dal mondo per cinque mesi? Voi vi l… - giastseing : Vi lamentate se vogliono abbandonare, ma voi sapete che significa stare isolati dal mondo per cinque mesi? Voi vi l… - giveitbackagain : che schifo usare un telefono diverso dal mio - official_gay_it : RT @aron_italy: Ritrovato un video fatto in segretezza con @GolaProfonda07 Qui si è fatto scopare al buio dello scantinato solo con flash d… - Valiver94 : Ma esattamente, perché Ringfit Adventure ordinato su @m@zon Italia mi arriva dalla Spagna e il telefono in edizione… -