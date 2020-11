Covid e scuola: la preside riapre il liceo. "Sto con gli studenti" (Di martedì 24 novembre 2020) Sit-in a Milano, domani lezione all'aperto dentro l'istituto. "Noi docenti abbiamo accolto il grido dei ragazzi che vogliono entrare a scuola" Leggi su quotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Sit-in a Milano, domani lezione all'aperto dentro l'istituto. "Noi docenti abbiamo accolto il grido dei ragazzi che vogliono entrare a

ricpuglisi : Le responsabilità del governo sulla chiusura delle scuole sono GRAVISSIME. - CottarelliCPI : Abbiamo perso mesi di scuola, ne perderemo altri (la DAD non è la stessa cosa). Ma perché non preparare un piano di… - repubblica : Il Tar boccia il ministero dell'Istruzione: 'Concorso straordinario anche per i positivi al Covid' [di Corrado Zuni… - Serena57891118 : @decapoa @portaluppiluigi Bravissimo. L'ho fatto anche, ma per le cose superflue. La scuola non è superfluea (neanc… - ChiaraAbrescia : RT @kkvignarca: 'Per un anno non spendiamo soldi per nuovi sistemi d’arma: dirottiamo quei 6 miliardi nella sanità, nell’acquisto di nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid a scuola, ancora 24 nuove classi in isolamento a Modena La Pressa Positiva al Covid un'addetta alla mensa, chiude per 14 giorni la scuola materna “Cappuccetto rosso” di Lecce

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha disposto - d'accordo con il Dipartimento di prevenzione della Asl - la chiusura prudenziale per 14 giorni della scuola ...

Nel Cesenate registrati 80 nuovi casi, il contagio corre tra famiglia e scuola

Un numero di contagi giornalieri che rimane alto (anche se in diminuzione) quello registrato ieri in provincia di Forlì-Cesena dove i positivi sono stati 155 (erano 194 domenica). Nell’area cesenate i ...

Il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ha disposto - d'accordo con il Dipartimento di prevenzione della Asl - la chiusura prudenziale per 14 giorni della scuola ...Un numero di contagi giornalieri che rimane alto (anche se in diminuzione) quello registrato ieri in provincia di Forlì-Cesena dove i positivi sono stati 155 (erano 194 domenica). Nell’area cesenate i ...