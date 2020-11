Cina, uiguri e diritti umani. Cosa (non) ha detto papa Francesco (Di martedì 24 novembre 2020) La prestigiosa rivista statunitense dei gesuiti, America, pubblica un articolo con anticipazioni rilevanti sul contenuto del libro intervista di papa Francesco di prossima pubblicazione simultanea, il primo dicembre, in Gran Bretagna, Brasile, Francia, Spagna e America Latina, Germania e in Italia con il titolo “Ritorniamo a sognare”. L’intervista è stata rilasciata al noto vaticanista Austen Ivereigh. È tra le tante anticipazioni di queste ore una delle più significative perché ci informa di alcuni dichiarazioni e prese di posizione molto significative. Tra le dichiarazioni spicca questa: “penso spesso ai popoli perseguitati: i rohingya, i poveri uiguri, gli yazidi”. È la fine di uno stillicidio? Da tempo, in modo coerente e conforme alle loro finalità, molte organizzazioni umanitarie chiedevano al ... Leggi su formiche (Di martedì 24 novembre 2020) La prestigiosa rivista statunitense dei gesuiti, America, pubblica un articolo con anticipazioni rilevanti sul contenuto del libro intervista didi prossima pubblicazione simultanea, il primo dicembre, in Gran Bretagna, Brasile, Francia, Spagna e America Latina, Germania e in Italia con il titolo “Ritorniamo a sognare”. L’intervista è stata rilasciata al noto vaticanista Austen Ivereigh. È tra le tante anticipazioni di queste ore una delle più significative perché ci informa di alcuni dichiarazioni e prese di posizione molto significative. Tra le dichiarazioni spicca questa: “penso spesso ai popoli perseguitati: i rohingya, i poveri, gli yazidi”. È la fine di uno stillicidio? Da tempo, in modo coerente e conforme alle loro finalità, molte organizzazionitarie chiedevano al ...

