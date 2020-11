Biden e i lobbisti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) Joeè una vecchia volpe di Washington. A differenza degli ultimi quattro presidenti,ha legami profondi con l’establishment, grazie ai 44 anni trascorsi in Senato e al suo periodo da vice-presidente. Nonostante le promesse elettorali, ha nominato, nel suo transition team, almeno 40o ex-. Questa scelta sembra essere in contraddizione con il fatto che, per buona parte della sua carriera,ha dichiarato di volere limitare il ‘potere’ dei, che negli USA, servono anche come procacciatori di finanziamenti per le campagne elettorali e per la politica, ruolo che spero venga formalmente vietato in Italia. Per esempio, il 16 novembre, Steve Ricchetti è stato nominato Consigliere del nuovo presidente americano. Con il fratello Jeffrey, Ricchetti è ...