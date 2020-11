Bambino di 12 anni in rianimazione per due settimane

(Di martedì 24 novembre 2020) Undi 12 ha rischiato la vita per le complicanze determinate dall'infezione da coronavirus ma è stato salvato grazie al lavoro di una equipe multidisciplinare dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze ospedale Meyer Raffaello Binelli ? Coronavirus focus Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/11/24/covid--di-12--in--per-due-/ Intubato a dodicirischia la vita per Covid Luoghi: Firenze

chetempochefa : 'Il 2/9/2015 Oscar Camps, un bagnino catalano che ha un'impresa che fornisce guardaspiaggia, è davanti alla televis… - Tg3web : Ad Ancona, un bambino di 10 anni è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia mentre in sala opera… - Losateresa : Succede a #Firenze, succede ad un bambino di 12 anni. #Covid. Ecco, quando dite: 'scuole sicure' e 'patologie pre…

Come un bambino sano è diventato positivo al covid ed è finito in rianimazione. (La Repubblica Firenze.it) È tornato a casa dopo 14 giorni un bambino di 12 che ha rischiato la vita per le complicanze ...