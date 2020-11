Arancini di riso al ragù | e sei in Sicilia

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 24 novembre 2020) Lo stuzzicante profumo degli, forse la più conosciuta specialità della rosticceria isolana, frammisto alle fresche e salse folate dello Stretto, saluta ogni nuovo visitatore nei confortevoli ristoranti o snack delle navi traghetto che fanno la spola tra Villa S. Giovanni e Messina. E' il primo saluto, quindi, dellaper chi arriva in auto o col treno, ed il primo sapore, dove si possono riconoscere le seguenti influenze: quella araba, per aver fornito ile lo zafferano; la francese per il ragout; la spagnola per il pomodoro; e, prima ancora, la greca col canestrato fresco, il tenero formaggio che, a dadini, sarà frammisto alnella farcia. Fino al secolo scorso glierano grandi come cocomeri, allorché a friggerli e ad infornarli erano i monaci del Convento dei ...