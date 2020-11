Vite in fuga anticipazioni seconda puntata: sarà Uto ad aiutare la famiglia Caruana ? (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è chiusa con un colpo di scena la prima puntata di Vite in fuga in onda domenica sera su Rai1: Anna ha scoperto che il marito di cui tanto è innamorata l’ha tradita con la sua segretaria e non può accettare tutto questo. Inizia quindi una fuga per la donna che durerà però molto poco! Cosa le accadrà e che cosa succederà nella seconda puntata di Vite in fuga in onda oggi 23 novembre 2020 su Rai 1? La seconda puntata infatti ci aspetta questa sera in prime time e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Nel corso della prima puntata abbiamo fatto la conoscenza di Uto un giovane con dei problemi mentali che però ha una grandissima intelligenza. Claudio gli ha salvato la vita e ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è chiusa con un colpo di scena la primadiinin onda domenica sera su Rai1: Anna ha scoperto che il marito di cui tanto è innamorata l’ha tradita con la sua segretaria e non può accettare tutto questo. Inizia quindi unaper la donna che durerà però molto poco! Cosa le accadrà e che cosa succederà nelladiinin onda oggi 23 novembre 2020 su Rai 1? Lainfatti ci aspetta questa sera in prime time e non potevano mancare le nostre. Nel corso della primaabbiamo fatto la conoscenza di Uto un giovane con dei problemi mentali che però ha una grandissima intelligenza. Claudio gli ha salvato la vita e ha ...

