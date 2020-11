Un nemico perfetto chiamato De Luca (Di lunedì 23 novembre 2020) Davvero aspro e sconcertante lo scontro tra esecutivo nazionale e governo regionale in Campania e tra quest’ultimo e l’amministrazione comunale di Napoli. Come si arriva ad un livello di conflittualità tanto esasperato? Le poste in gioco variano a seconda della prospettiva temporale: nell’immediato riguardano la determinazione dei confini stessi dell’emergenza e la divisione delle competenze tra Stato centrale e Regioni; nel medio periodo, interessano la fine dell’interregno apartitico di De Magistris e la restaurazione dei partiti a Palazzo San Giacomo; nel lungo periodo, risentono dell’elezione del Presidente della Repubblica e della definizione degli equilibri interni alle forze che oggi sostengono il Conte bis. Mentre lo staff di De Luca è riuscito ad accrescere la popolarità del suo presidente, risalendo dalle dirette Facebook, fino alla trasmissione Che tempo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) Davvero aspro e sconcertante lo scontro tra esecutivo nazionale e governo regionale in Campania e tra quest’ultimo e l’amministrazione comunale di Napoli. Come si arriva ad un livello di conflittualità tanto esasperato? Le poste in gioco variano a seconda della prospettiva temporale: nell’immediato riguardano la determinazione dei confini stessi dell’emergenza e la divisione delle competenze tra Stato centrale e Regioni; nel medio periodo, interessano la fine dell’interregno apartitico di De Magistris e la restaurazione dei partiti a Palazzo San Giacomo; nel lungo periodo, risentono dell’elezione del Presidente della Repubblica e della definizione degli equilibri interni alle forze che oggi sostengono il Conte bis. Mentre lo staff di Deè riuscito ad accrescere la popolarità del suo presidente, risalendo dalle dirette Facebook, fino alla trasmissione Che tempo ...

looking4wd : @VaeVictis Hanno trovato il modo perfetto per scatenare la guerra tra poveri, e sterilizzare il dissenso e la presa… - ZazieWu : RT @LaVeritaWeb: Il direttore di Radio Maria attaccato per le frasi sull'epidemia «progetto del demonio» da quelli per cui «è colpa dei cit… - ALisimberti : RT @a_meluzzi: Padre Livio Fanzaga, il nemico perfetto di chi ci vuole zombie - La Verità - ruisseau : RT @a_meluzzi: Padre Livio Fanzaga, il nemico perfetto di chi ci vuole zombie - La Verità -

Ultime Notizie dalla rete : nemico perfetto Un nemico perfetto chiamato De Luca L'HuffPost Un nemico perfetto chiamato De Luca

Davvero aspro e sconcertante lo scontro tra esecutivo nazionale e governo regionale in Campania e tra quest’ultimo e l’amministrazione comunale di Napoli. Come si arriva ad un livello di ...

Shampoo bio: i migliori da acquistare per avere capelli sani

Gli shampoo bio sono, rispetto ai classici shampoo, prodotti ecologici e composti esclusivamente da ingredienti naturali ...

Davvero aspro e sconcertante lo scontro tra esecutivo nazionale e governo regionale in Campania e tra quest’ultimo e l’amministrazione comunale di Napoli. Come si arriva ad un livello di ...Gli shampoo bio sono, rispetto ai classici shampoo, prodotti ecologici e composti esclusivamente da ingredienti naturali ...