Serie C, Promossi & Bocciati della 12ª giornata (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è conclusa anche la 12ª giornata per i tre gironi di Serie C. Andiamo a scoprire top e flop relativi a ogni singolo girone per questa settimana. Serie C, Girone A: Promossi – Pro Sesto: la vittoria in trasferta per 2-0 ai danni della Pro Vercelli ha un valore enorme soprattutto se guardiamo la classifica. 3 punti importantissimi regalati dalla doppietta di De Respinis che permettono ai ragazzi di mister Parravicini di avvicinarsi prepotentemente alle posizioni top della classifica del Girone A. Bocciati – Pro Vercelli: la sconfitta al Piola contro una neopromossa brucia, e non poco. Partita decisa dagli errori sanguinosi in fase di uscita palla piede dalla difesa e dalla poca minore attenzione della squadra di casa rispetto agli avversari. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Si è conclusa anche la 12ªper i tre gironi diC. Andiamo a scoprire top e flop relativi a ogni singolo girone per questa settimana.C, Girone A:– Pro Sesto: la vittoria in trasferta per 2-0 ai danniPro Vercelli ha un valore enorme soprattutto se guardiamo la classifica. 3 punti importantissimi regalati dalla doppietta di De Respinis che permettono ai ragazzi di mister Parravicini di avvicinarsi prepotentemente alle posizioni topclassifica del Girone A.– Pro Vercelli: la sconfitta al Piola contro una neopromossa brucia, e non poco. Partita decisa dagli errori sanguinosi in fase di uscita palla piede dalla difesa e dalla poca minore attenzionesquadra di casa rispetto agli avversari. ...

