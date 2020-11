Ostia – Controlli a tappeto sul litorale romano nel weekend: 5 arresti (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono molteplici i servizi del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Roma e provincia, in particolar modo in questo periodo. Il bilancio è di 5 persone arrestate ed altre 2 denunciate. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di via del Sommergibile ad Ostia, i Carabinieri hanno fermato 2 soggetti che poco prima avevano acquistato dello stupefacente dall’interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori. A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui erano poco prima usciti i 2 fermati. All’interno i Carabinieri hanno sorpreso altre 2 persone che, al termine di un breve tentativo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 novembre 2020) Sono molteplici i servizi del controllo del territorio da parte dei carabinieri di Roma e provincia, in particolar modo in questo periodo. Il bilancio è di 5 persone arrestate ed altre 2 denunciate. A seguito di uno specifico servizio di monitoraggio nei pressi di un’abitazione di via del Sommergibile ad, i Carabinieri hanno fermato 2 soggetti che poco prima avevano acquistato dello stupefacente dall’interno di uno degli appartamenti dello stabile. I 2, trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, sono stati fermati e controllati poco distanti dallo stabile, venendo poi segnalati quali assuntori. A questo punto i militari, avuta la conferma del luogo dove era stata acquistata la droga, hanno fatto irruzione nell’appartamento da cui erano poco prima usciti i 2 fermati. All’interno i Carabinieri hanno sorpreso altre 2 persone che, al termine di un breve tentativo di ...

