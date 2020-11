Governo: 'Contagi in calo, ma servono misure preventive fino a fine anno' (Di lunedì 23 novembre 2020) 'L'andamento più recente dei Contagi evidenzia un rallentamento del ritmo di diffusione dell'epidemia. Tuttavia si profila la necessità di mantenere in vigore misure preventive'. Lo scrive il Governo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 23 novembre 2020) 'L'andamento più recente deievidenzia un rallentamento del ritmo di diffusione dell'epidemia. Tuttavia si profila la necessità di mantenere in vigore'. Lo scrive il...

fiera871123456 : RT @DavelloStefano: Nel nuovo #DPCM saranno limitati gli spostamenti tra Regioni poiché in molti nel governo temono che a #Natale si ripeta… - ravanin58 : RT @jacopo_iacoboni: E' un disastro di salute pubblica, un'ecatombe, bisogna, puramente e semplicemente, dirlo. Nel fallimento del governo… - CheHardship : 23 Novembre 202018:40 Governo: 'Contagi in calo, ma servono misure preventive fino a fine anno' Oltre ad essere co… - DavelloStefano : Nel nuovo #DPCM saranno limitati gli spostamenti tra Regioni poiché in molti nel governo temono che a #Natale si ri… - Paoloba76 : RT @jacopo_iacoboni: E' un disastro di salute pubblica, un'ecatombe, bisogna, puramente e semplicemente, dirlo. Nel fallimento del governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Contagi Governo: "Contagi in calo, ma servono misure preventive fino a fine anno" TGCOM Coronavirus, impianti sciistici chiusi e in crisi: ecco la richiesta al Governo per scongiurare il disastro

Coronavirus, impianti sciistici chiusi e in crisi: ecco la richiesta al Governo per scongiurare il disastro Il coronavirus continua ad affliggere l\'Italia e sono tantissimi i ?

Governo: "Contagi in calo, ma servono misure preventive fino a fine anno"

"L'andamento più recente dei contagi evidenzia un rallentamento del ritmo di diffusione dell'epidemia. Tuttavia si profila la necessità di mantenere in vigore misure preventive". Lo scrive il governo ...

Coronavirus, impianti sciistici chiusi e in crisi: ecco la richiesta al Governo per scongiurare il disastro Il coronavirus continua ad affliggere l\'Italia e sono tantissimi i ?"L'andamento più recente dei contagi evidenzia un rallentamento del ritmo di diffusione dell'epidemia. Tuttavia si profila la necessità di mantenere in vigore misure preventive". Lo scrive il governo ...