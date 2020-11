Francesco Boccia: "Fuori luogo parlare di feste e cenoni con 700 morti al giorno" (Di lunedì 23 novembre 2020) “Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per far andare il contagio sempre più giù, ma non è sufficiente: devono andare giù i ricoveri in area medica e in terapia intensiva e devono andare giù i decessi. Discutere di cenoni e feste con 6/700 morti al giorno è Fuori luogo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, a La vita in diretta, su Rai 1. Sulle feste il ministro dice ancora: “Non perdiamo il senso di comunità,molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venuto Fuori nella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte”. Non nasconde la complessità della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 23 novembre 2020) “Nelle prossime settimane dobbiamo lavorare per far andare il contagio sempre più giù, ma non è sufficiente: devono andare giù i ricoveri in area medica e in terapia intensiva e devono andare giù i decessi. Discutere dicon 6/700al”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali,, a La vita in diretta, su Rai 1. Sulleil ministro dice ancora: “Non perdiamo il senso di comunità,molti italiani non ci saranno più il prossimo Natale, ma non dobbiamo perdere il senso di comunità, quello che è venutonella prima ondata e che ci ha consentito anche di dimostrare che il Paese ha una capacità di reazione molto forte”. Non nasconde la complessità della ...

Sulla stagione sciistica «le Regioni hanno consegnato delle linee guida che saranno discusse quando ci saranno le condizioni per aprire. Oggi le condizioni non ci sono, non c'è stata questa discussion ...

Il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia, ospite de 'La Vita in Diretta' su Rai1, ha negato categoricamente la possibilità di effettuare degli spostamenti durante le festività natalizie:

Sulla stagione sciistica «le Regioni hanno consegnato delle linee guida che saranno discusse quando ci saranno le condizioni per aprire. Oggi le condizioni non ci sono, non c'è stata questa discussion ...