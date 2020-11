Amici 2020 | i nuovi casting dei concorrenti | chi verrà sostituito?

(Di lunedì 23 novembre 2020) Scelgono gli insegnanti Ne daytime di oggi, 23 novembre, sono iniziati i. Saranno scelti iche entreranno ad ‘‘ al posto degli studenti già in gara. La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Adesso però hanno inizio icondotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire i loro stessi alunni o farli sfidare con iarrivati. Al momento le squadre sono composte in questo modo: Rudy Zerbi (canto): Esa, Evandro, Leonardo, Arianna, Sangiovanni Arisa (canto): Raffaele, Federica, Letizia, Giulio Anna Pettinelli ...

Nella puntata di oggi, 23 novembre, sono iniziati i casting. Saranno scelti i nuovi concorrenti che entreranno ad Amici al posto degli studenti già in gara ...