A1 | chiusa immissione su diramazione Roma Nord

(Di lunedì 23 novembre 2020)– Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22 di martedi’ 24 alle 6 di mercoledi’ 25 novembre, sara’ chiuso, per chi proviene da Napoli, lo svincolo disulla. In alternativa si consiglia di percorrere lasud, o la A24-Teramo versoest, immettersi sul G.R.A. Grande Raccordo Anulare die seguire le indicazioni per A1/. Cosi’ in una nota Autostrade.