“Vite in fuga” trama | cast e anticipazioni | tutto sulla nuova fiction di Rai 1

(Di domenica 22 novembre 2020) Questa sera, 22 Novembre 2020, andrà in onda su Rai 1 Vite in fuga, un nuovo family thriller, diretto da Luca Ribuoli con Anna Valle e Claudio Gioè. Lain 6 prime serate e 12 episodi è una coproduzione Raie PayperMoon Italia. I primi due episodi, in chiaro da stasera, sono già disponibili su Rai Play da venerdì 20 novembre e quindi tutta la serie sarà disponibile in streaming per essere recuperata in qualsiasi momento della giornata. Al centro di Vite in Fuga c'è una famiglia come tante: una coppia ben collaudata, con due figli e senza problemi economici. Ma un improvviso evento tragico li travolgerà tutti mettendo in serio pericolo l'incolumità dell'intera famiglia trasformando le loro tranquille esistenze inin.