Traffico Roma del 22-11-2020 ore 10 | 30

(Di domenica 22 novembre 2020) Luceverdedi nuovo una buona domenica Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi poche le autoinviaggio sul raccordo e consolari circolazione che si mantiene scorrevole l’intera rete viaria cittadina ricordiamo la chiusura della via Aurelia in seguito all’incendio di un autobus avvenuto ieri tra via Pasquale Fiore via Ludovico Altieri In entrambe le direzioni Sono in corso le operazioni di bonifica e ripristino del manto stradale Verso il raccordo ilè deviato su via Ludovico Altieri mentre verso il centro deviazioni su via Baldo degli Ubaldi come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali da Piazza del Colosseo a Piazza Venezia spostiamoci ad Ostia chiuso viale Vasco de Gama nel tratto compreso tra via Orazio dello Sbirro la via del Mare in quest’ultima direzione la causa il dissesto del manto ...