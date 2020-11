Serie C 2020/2021, Antenucci e Montalto piegano la Casertana: Bari vince 2-0 (Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Alberto Pinto di Caserta il Bari vince e convince contro la Casertana per 2-0 nella dodicesima giornata del girone C di Serie C. Decisiva la rete di Antenucci allo scadere del primo tempo e di Montalto nella ripresa. Gli uomini di Autieri agganciano il Teramo, con una partita in meno, al secondo posto, mentre la Casertana non riesce ad invertire il senso di marcia e rimane bloccata a 6 punti al terzultimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – Avvio di studio da parte di entrambi le formazioni ma la prima vera occasione è dei padroni di casa al 17? con la bella conclusione di Hadžiosmanov che trova spazio per avvicinarsi all’area avversaria e far partire una rasoiata che termina sul fondo. Risponde Antenucci dopo 10 minuti ... Leggi su sportface (Di domenica 22 novembre 2020) Allo stadio Alberto Pinto di Caserta ile concontro laper 2-0 nella dodicesima giornata del girone C diC. Decisiva la rete diallo scadere del primo tempo e dinella ripresa. Gli uomini di Autieri agganciano il Teramo, con una partita in meno, al secondo posto, mentre lanon riesce ad invertire il senso di marcia e rimane bloccata a 6 punti al terzultimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – Avvio di studio da parte di entrambi le formazioni ma la prima vera occasione è dei padroni di casa al 17? con la bella conclusione di Hadžiosmanov che trova spazio per avvicinarsi all’area avversaria e far partire una rasoiata che termina sul fondo. Rispondedopo 10 minuti ...

Gli highlights e le azioni salienti di Roma-Parma 3-0, match dell’ottava giornata di Serie A 2020/2021. Tutto facile per i giallorossi che all’Olimpico si impongono per 3-0 con le reti di Borja ...

La Triestina torna a vincere: 3-1 alla Fermana

Bella affermazione della Triestina che nella dodicesima giornata del campionato di serie C si impone sulla Fermana. Il match si sblocca già al 2' con la rete di Daniele Giorico. Al 28' gli alabardati ...

