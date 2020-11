Serie A: Sassuolo leader, l'Inter vince in rimonta (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 22 NOV - In attesa del posticipo Napoli-Milan, il Sassuolo coltiva il sogno del primo posto vincendo 2-0 in casa del Verona, che recrimina per i quattro legni colpiti. Si riscatta l'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 22 NOV - In attesa del posticipo Napoli-Milan, ilcoltiva il sogno del primo postondo 2-0 in casa del Verona, che recrimina per i quattro legni colpiti. Si riscatta l'...

OptaPaolo : 4 - Per la prima volta nella sua storia il #Sassuolo ha vinto 4 trasferte di fila in Serie A. Evoluzione.… - SkySport : VERONA-SASSUOLO 0-2 Risultato finale ? ? #Boga (42') ? #Berardi (76') ? ? - Profilo3Marco : RT @RaiNews: L'ottava giornata di Serie A - GHERARDIMAURO1 : RT @RaiNews: L'ottava giornata di Serie A - fisco24_info : Serie A: Sassuolo in testa, Inter sofferta rimonta: Roma vince in scioltezza; Fiorentina ko, esordio amaro Prandelli -