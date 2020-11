“Sai cosa sei tu?!”. Ballando con le stelle, Costantino Della Gherardesca asfalta Guillermo Mariotto. Finalmente l’ha detto! Applausi persino da Milly (Di domenica 22 novembre 2020) C’è da dirlo: Costantino Della Gherardesca ha sempre ottenuto i voti più bassi Della giuria aggiudicandosi sempre l’ultimo posto Della classifica, eppure grazie al sostegno del pubblico che lo ha votato attraverso i social è riuscito ad arrivare alla finale di Ballando con le stelle. Il conduttore, in coppia con Sara Di Vaira, aveva promesso che in finale avrebbe fatto un’esibizione pazzesca e così è stato (giudizio di Mariotto a parte). Sulla coppia dello show di Milly Carlucci si è espresso anche il giornalista Giancarlo Da Andreis nella sua rubrica “La TV vista da internet” su DiPiùTV in cui ha ammesso: “Tante le critiche contro di loro ma anche tanto affetto da una fetta di pubblico che li ha mantenuti in gara malgrado i voti ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 22 novembre 2020) C’è da dirlo:ha sempre ottenuto i voti più bassigiuria aggiudicandosi sempre l’ultimo postoclassifica, eppure grazie al sostegno del pubblico che lo ha votato attraverso i social è riuscito ad arrivare alla finale dicon le. Il conduttore, in coppia con Sara Di Vaira, aveva promesso che in finale avrebbe fatto un’esibizione pazzesca e così è stato (giudizio dia parte). Sulla coppia dello show diCarlucci si è espresso anche il giornalista Giancarlo Da Andreis nella sua rubrica “La TV vista da internet” su DiPiùTV in cui ha ammesso: “Tante le critiche contro di loro ma anche tanto affetto da una fetta di pubblico che li ha mantenuti in gara malgrado i voti ...

