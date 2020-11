Rousseau X, la forza della comunità in una app (Di domenica 22 novembre 2020) L’imprenditore David Packard che nel 1939 fondò la celebre azienda HP una volta disse che “il miglioramento della società non è un lavoro da lasciare a pochi. È una responsabilità da condividere con tutti.” Anche noi, con il progetto Rousseau, crediamo fortemente nella valorizzazione del merito e nella responsabilizzazione delle persone nei progetti collettivi. L’impegno individuale e il desiderio di incidere con le proprie competenze sul territorio e sulla comunità nel suo complesso sono il motore della nostra azione. Ne parleremo insieme ai mille partecipanti da tutta Italia che si sono già registrati il 23 novembre alle ore 19.00 all’evento “Rousseau presenta il piano 2020/2021” e al quale è possibile ancora prenotarsi registrandosi qui. L’innovazione, specie in politica, richiede metodi e ... Leggi su ilblogdellestelle (Di domenica 22 novembre 2020) L’imprenditore David Packard che nel 1939 fondò la celebre azienda HP una volta disse che “il miglioramentosocietà non è un lavoro da lasciare a pochi. È una responsabilità da condividere con tutti.” Anche noi, con il progetto, crediamo fortemente nella valorizzazione del merito e nella responsabilizzazione delle persone nei progetti collettivi. L’impegno individuale e il desiderio di incidere con le proprie competenze sul territorio e sullanel suo complesso sono il motorenostra azione. Ne parleremo insieme ai mille partecipanti da tutta Italia che si sono già registrati il 23 novembre alle ore 19.00 all’evento “presenta il piano 2020/2021” e al quale è possibile ancora prenotarsi registrandosi qui. L’innovazione, specie in politica, richiede metodi e ...

MPenikas : RT @MPenikas: Forza @Mov5Stelle .... staccate la spina per un anno ... si diano tutti i soldi ai territori ... ci mancavano le lagne di Cas… - MPenikas : Forza @Mov5Stelle .... staccate la spina per un anno ... si diano tutti i soldi ai territori ... ci mancavano le la… - degli2811 : Vedere nello stesso governo i grillini del vaffa, insieme a pd e forza italia sarebbe il massimo. Vorrei vedere le… - Emmeci : @kcinoi @chiccoligtning @3gennaio2013 NON RISPONDO al cretino @kcinoi ma per gli altri che leggono. Avete visto in… - Emmeci : @lauracesaretti1 @RobertoLocate14 Ma sappiamo cosa sono gli stati generali e cosa insegnava Rousseau sulla democraz… -

Ultime Notizie dalla rete : Rousseau forza Cinque Stelle verso la resa dei conti tra partito e forma liquida Corriere della Sera Elisabetta Casellati e Di Maio, "spero solo una cosa". Ignazio Corrao, il sospetto del M5s sulla cena segreta

Forza Italia "per me resta un partito fondato da un condannato ... Gli esponenti governisti dei 5 Stelle hanno detto di non voler eleggere la leadership del Movimento attraverso Rousseau. Un atto di ...

Morra resta nel mirino, ma la maggioranza ora attacca la Rai

“Da parte di Forza Italia”, accusa il pentastellato Di Battista ... incontrando i facilitatori M5s in vista del voto su Rousseau sul documento finale. Proprio su ‘Rousseau’ è in vista una nuova ...

Forza Italia "per me resta un partito fondato da un condannato ... Gli esponenti governisti dei 5 Stelle hanno detto di non voler eleggere la leadership del Movimento attraverso Rousseau. Un atto di ...“Da parte di Forza Italia”, accusa il pentastellato Di Battista ... incontrando i facilitatori M5s in vista del voto su Rousseau sul documento finale. Proprio su ‘Rousseau’ è in vista una nuova ...