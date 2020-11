Raddoppiano i morti a causa del Covid: a Ginevra pompieri in aiuto alle pompe funebri' (Di domenica 22 novembre 2020) E pensare che ci sono persone che dicono ancora che si tratta di una semplice influenza… Vigili del fuoco e giardinieri in soccorso delle pompe funebri di Ginevra, dove la mortalità è ... Leggi su globalist (Di domenica 22 novembre 2020) E pensare che ci sono persone che dicono ancora che si tratta di una semplice influenza… Vigili del fuoco e giardinieri in soccorso delledi, dove la mortalità è ...

micittastato : ?? 17 novembre. Giornata difficile, soprattutto per i decessi (Italia prima al mondo) e per il rialzo nelle terapie… - quotidiacanarie : Aumentano ricoveri, terapie intensive e raddoppiano i morti, il virus diventa più letale. Tutto qui. Avete smesso s… - GPL_cell : @gianik6 @nickiac78 @Adnkronos Genio, quelle immagini sono del sito istat. I 36.445 morti in eccesso nel primo seme… -

Ultime Notizie dalla rete : Raddoppiano morti Raddoppiano i morti a causa del Covid: a Ginevra pompieri in aiuto alle pompe funebri" Globalist.it Raddoppiano i morti a causa del Covid: a Ginevra pompieri in aiuto alle pompe funebri"

Anche altri impiegati comunali, come i giardinieri, intervengono per il trasporto delle bare, ha spiegato Christina Kitsos, responsabile del Dicastero della coesione sociale e della solidarietà, ...

Covid: sposati da 63 anni, Olga e Vincenzo muoiono lo stesso giorno

Si erano conosciuti nel Foggiano a 18 anni e nel 1957 si erano uniti in matrimonio. Poi, si erano trasferiti a Sesto San Giovanni, nel Milanese ...

Anche altri impiegati comunali, come i giardinieri, intervengono per il trasporto delle bare, ha spiegato Christina Kitsos, responsabile del Dicastero della coesione sociale e della solidarietà, ...Si erano conosciuti nel Foggiano a 18 anni e nel 1957 si erano uniti in matrimonio. Poi, si erano trasferiti a Sesto San Giovanni, nel Milanese ...