Napoli, Gattuso amareggiato: "Commessi i soliti errori, sono il responsabile"

Il Napoli esce sconfitto dal confronto col Milan. Decide una doppietta di Ibrahimovic e il gol di Hauge in pieno recupero, vanificando la marcatura di Mertens.

LE PAROLE DI Gattuso

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "La prestazione dei singoli non mi interessa. L'errore ci può stare. Penso che abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Quando arriva una partita importante, succede sempre qualcosa. Dobbiamo alzare l'asticella. E' un mio problema che non riesco a far interpretare le partite in un certo modo. Non è un caso se commettiamo questi errori. Dobbiamo assumerci la responsabilità. Continuiamo a giocare giudicando il passaggio e l'errore. Dobbiamo starci con la testa. Ci manca qualcosa. sono io il responsabile."

