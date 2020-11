Finisce alcol e bevono disinfettante anti Covid, 7 morti in Russia (Di domenica 22 novembre 2020) Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto una soluzione idroalcolica per disinfettare le mani , di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da coronavirus. Lo riportano i media locali. Il... Leggi su feedpress.me (Di domenica 22 novembre 2020) Sette persone sono morte indopo aver bevuto una soluzione idroica per disinfettare le mani , di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da coronavirus. Lo riportano i media locali. Il...

GazzettaDelSud : Finisce #alcol e bevono #disinfettante anti #Covid, 7 morti in #Russia - venere_dirimmel : RT @MirkoScriveCose: Sto consumando più alcol per le mie mani di quello che mi finisce in bocca. - marysorriso79 : RT @MirkoScriveCose: Sto consumando più alcol per le mie mani di quello che mi finisce in bocca. - MirkoScriveCose : Sto consumando più alcol per le mie mani di quello che mi finisce in bocca. - Stefano7911 : Sono un disastro quando l umore è giù bevo alcol come bere acqua però poi mi sento bene ????????ma perché lo fanno In b… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce alcol Finisce alcol e bevono disinfettante anti Covid, 7 morti in Russia Gazzetta del Sud Finisce alcol e bevono disinfettante anti Covid, 7 morti in Russia

Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto una soluzione idroalcolica per disinfettare le mani , di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da ...

Covid, decidono di bere igienizzante al posto dell’alcol ad una festa: morte 7 persone

Succede in Russia dove ad un party delle persone decidono di bere igienizzante al posto di alcolici. Morte 7 persone e due in coma ...

Sette persone sono morte in Russia dopo aver bevuto una soluzione idroalcolica per disinfettare le mani , di quelle utilizzate per prevenire l’infezione da ...Succede in Russia dove ad un party delle persone decidono di bere igienizzante al posto di alcolici. Morte 7 persone e due in coma ...