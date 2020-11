Covid | centinaia cadaveri in camion frigoriferi a Ny

(Di domenica 22 novembre 2020) NEW YORK, 22 NOV -di corpi di persone morte a New York durante il picco della pandemia la scorsa primavera sono ancora depositati ina Brooklyn. Si tratta dei corpi di ...

matteosalvinimi : #Salvini: Al ministero della Giustizia abbiamo un genio che nel nome del Covid ha fatto uscire di galera centinaia… - forza_italia : I grillini hanno scarcerato centinaia di boss durante il Covid. Noi quando eravamo al governo li abbiamo messi dent… - LegaSalvini : #Salvini a #nonèladurso: 'Chi combatte la mafia ha e avrà sempre il mio rispetto. Al Ministero di Giustizia abbiamo… - pentagram54 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Al ministero della Giustizia abbiamo un genio che nel nome del Covid ha fatto uscire di galera centinaia di… - CIATrace : RT @LegaSalvini: #Salvini a #nonèladurso: 'Chi combatte la mafia ha e avrà sempre il mio rispetto. Al Ministero di Giustizia abbiamo un gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid centinaia

Agenzia ANSA

A Brooklyn centinaia di corpi di persone morte per covid stipati in camion frigoriferi dalla scorsa primavera: 650 cadaveri in tutto ...C’è un altro grande rischio per la salute legato alla pandemia di coronavirus: è quello che riguarda le ripercussioni psicologiche sui pazienti. Secondo un’ampia ricerca del Dipartimento di Psichiatri ...