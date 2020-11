Alessio Bernabò e la sua balena bianca | ‘Sogno di essere il primo atleta disabile italiano ad attraversare l’oceano’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 novembre 2020) di Marco Marmeggi Quando cammina per le strade anche i cani hanno paura. Barcolla, dondola, sembra avvitarsi, invece tira dritto e ti punta. E’ un apolide, un incontenibile, un comandante fatto e finito, inadatto per natura al compromesso. Porta una campanella all’orecchio destro ed i tentacoli astratti di un tatuaggio escono dalla camicia a mezze maniche, avvinghiando l’avambraccio e incendiando il polso.afferra il pesce che ha pescato alla traina mentre parliamo. E’ una bella giornata. Fa caldo e neanche lui se lo aspettava. L’occhio del pesce ha un sussulto, lampi blu e viola si mischiano con il nero dell’iride. Tiene la testa sulle ginocchia, apre le branchie come un ventaglio e versa dentro il rum che si è fatto portare. La coda sbatte un paio di volte e il resto del corpo si calma. Festa finita. Nasce il 27 settembre del ...