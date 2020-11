Valentina Pitzalis a Verissimo – “Ora l’incubo è quasi finito” (Di sabato 21 novembre 2020) Valentina Pitzalis si racconta a Verissimo, in occasione della puntata speciale dedicata alle donne e contro la violenza di genere. La sua storia risale al 2011, quando subisce un tentato femminicidio per mano dell’ex marito: l’uomo ha cercato di darle fuoco incendiando la casa di Bacu Abis in Sardegna. Valentina Pitzalis ha condiviso diverse volte quanto le è successo e nonostante sia una vittima, ha subito una vera e propria campagna d’odio da parte della famiglia dell’ex marito. Ancora oggi c’è chi la guarda con sospetto, nonostante le cicatrici morali e fisiche siano ancora ben visibili sul suo corpo e nella sua anima. Valentina Pitzalis a Verissimo – “Sono stata minacciata di morte” Sono stati tanti gli incubi vissuti da Valentina ... Leggi su giornal (Di sabato 21 novembre 2020)si racconta a, in occasione della puntata speciale dedicata alle donne e contro la violenza di genere. La sua storia risale al 2011, quando subisce un tentato femminicidio per mano dell’ex marito: l’uomo ha cercato di darle fuoco incendiando la casa di Bacu Abis in Sardegna.ha condiviso diverse volte quanto le è successo e nonostante sia una vittima, ha subito una vera e propria campagna d’odio da parte della famiglia dell’ex marito. Ancora oggi c’è chi la guarda con sospetto, nonostante le cicatrici morali e fisiche siano ancora ben visibili sul suo corpo e nella sua anima.– “Sono stata minacciata di morte” Sono stati tanti gli incubi vissuti da...

ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: 'Io ho deciso di praticare la felicità, nonostante tutto, perché non voglio dargliela vinta in alcun modo” ?? #Verissimo… - VanyCossu2 : Valentina pitzalis è una donna meravigliosa - mariavolpe3 : Questa storia di Valentina Pitzalis è tremenda. Pensare che, dopo tutto quello che ha passato questa povera ragazza… - MediasetPlay : 'Io ho deciso di praticare la felicità, nonostante tutto, perché non voglio dargliela vinta in alcun modo” ??… - leggoit : Valentina Pitzalis, il calvario della 27enne sfigurata dall'ex marito a Verissimo: «Ho bruciato per 20 minuti, sper… -