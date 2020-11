Serie A, oggi si chiude l’8a giornata: ecco il programma (Di domenica 22 novembre 2020) Si chiude oggi l’ottava giornata di Serie A. Queste le gare in programma con il big match tra Napoli e Milan in programma alle ore 20:45 SABATO 21/11 Crotone-Lazio 0-2 Spezia-Atalanta 0-0 Juventus-Cagliari 2-0 DOMENICA 22/11 Fiorentina-Benevento ore 12.30 Inter-Torino ore 15.00 Roma-Parma ore 15.00 Sampdoria-Bologna ore 15.00 Verona-Sassuolo ore 15.00 Udinese-Genoa ore 18.00 Napoli-Milan ore 20.45 Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 22 novembre 2020) Sil’ottavadiA. Queste le gare incon il big match tra Napoli e Milan inalle ore 20:45 SABATO 21/11 Crotone-Lazio 0-2 Spezia-Atalanta 0-0 Juventus-Cagliari 2-0 DOMENICA 22/11 Fiorentina-Benevento ore 12.30 Inter-Torino ore 15.00 Roma-Parma ore 15.00 Sampdoria-Bologna ore 15.00 Verona-Sassuolo ore 15.00 Udinese-Genoa ore 18.00 Napoli-Milan ore 20.45 Foto: twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Sit back, relax and enjoy the goals of our #SerieATIM top scorer since 2017: @hakanc10 ??? Any favourites? Dal… - acmilan : Let’s relive our joint-top scorer's Serie A goals from 2017 to date: Franck Kessie ??? Dall'estate 2017 fino ad… - OptaPaolo : 600 - La @JuventusFCWomen raggiunge oggi i 600 giorni dall'ultima sconfitta in Serie A - al massimo la Juventus mas… - forza_milan88 : RT @acmilan: Let’s relive our joint-top scorer's Serie A goals from 2017 to date: Franck Kessie ??? Dall'estate 2017 fino ad oggi: riviv… - Ali_jax_hiphop : Non ho parole.. proprio oggi ho seguito la puntata di Verissimo contro la violenza sulle donne.. È vero che è una… -