“Sappiamo chi è!”. Retroscena choc su Simone, l’ammiratore di Tommaso Zorzi (Di sabato 21 novembre 2020) Oltre 1 milione di follower su Instagram, tantissime visualizzazioni su YouTube ed un seguito sui social in generale davvero altissimo: Tommaso Zorzi è un vero e proprio influencer a tutti gli effetti in grado, con i suoi contenuti, di raggiungere milioni e milioni di persone. Quest’anno è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e grazie al suo carattere irriverente e alla sua simpatia è riuscito a conquistare il pubblico televisivo italiano e non solo. La scorsa settimana, infatti, un certo Simone ha inviato un aereo con un messaggio d’amore all’indirizzo di Zorzi. Durante una puntata di Domenica 5, Barbara D’Urso ha anche letto una lettera del giovane: “Caro Tommy, voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto puoi immaginare. Mi hai fatto tre domande, ora che ne ho occasione te lo dico: ho 25 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Oltre 1 milione di follower su Instagram, tantissime visualizzazioni su YouTube ed un seguito sui social in generale davvero altissimo:è un vero e proprio influencer a tutti gli effetti in grado, con i suoi contenuti, di raggiungere milioni e milioni di persone. Quest’anno è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 e grazie al suo carattere irriverente e alla sua simpatia è riuscito a conquistare il pubblico televisivo italiano e non solo. La scorsa settimana, infatti, un certoha inviato un aereo con un messaggio d’amore all’indirizzo di. Durante una puntata di Domenica 5, Barbara D’Urso ha anche letto una lettera del giovane: “Caro Tommy, voglio dirti che io e te siamo molto più simili di quanto puoi immaginare. Mi hai fatto tre domande, ora che ne ho occasione te lo dico: ho 25 ...

Unomattina : 'Non serve il commissario X Y Z, per la Calabria ci vuole coraggio,un terremoto,non bisogna avere paura di scontent… - _chimochi_ : Tra l’altro questa frase è la definizione di entrambe le parti, loro sanno che ovunque siamo resteremo al loro fian… - xelthecactus : Ma tanto sappiamo già chi sono i preferiti e chi vincerà, no? Spero a questo punto che entrino 9 concorrenti nuovi… - WeltanschauungI : @MauroGila94 @FabioFranchi1 @azangrillo @a_meluzzi @stampasgarbi @amodeomatrix @GiuseppePalma78 @pbecchi @byoblu… - joecuce : RT @Unomattina: 'Non serve il commissario X Y Z, per la Calabria ci vuole coraggio,un terremoto,non bisogna avere paura di scontentare ques… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sappiamo chi Coronavirus, che cos’è la «nebbia cognitiva» che colpisce il cervello Corriere della Sera