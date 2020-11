Roma. Sospesa l’edizione della Festa della Befana 2020-2021 (Di sabato 21 novembre 2020) E’ stata decisa la sospensione dell’edizione 2020-2021 della Festa della Befana di Piazza Navona, in attuazione delle disposizioni sanitarie nazionali per il contenimento dei contagi e su richiesta di 33 operatori titolari di concessione. Il tutto, in conformità al DPCM del 3 novembre 2020, che vieta sagre e maniFestazioni fieristiche di ogni genere, e in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposto dal Governo fino al 31 gennaio 2021. Lo svolgimento della tradizionale maniFestazione, che avrebbe avuto luogo dal 1 dicembre al 6 gennaio, sarebbe stato peraltro compromesso dall’adozione ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 novembre 2020) E’ stata decisa la sospensione deldi Piazza Navona, in attuazione delle disposizioni sanitarie nazionali per il contenimento dei contagi e su richiesta di 33 operatori titolari di concessione. Il tutto, in conformità al DPCM del 3 novembre, che vieta sagre e manizioni fieristiche di ogni genere, e in considerazione del prolungamento dello stato di emergenza sanitaria nazionale disposto dal Governo fino al 31 gennaio. Lo svolgimentotradizionale manizione, che avrebbe avuto luogo dal 1 dicembre al 6 gennaio, sarebbe stato peraltro compromesso dall’adozione ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sospesa Caraglio, lunedì 23 novembre sospesa l'erogazione dell'acqua in via Roma - La Guida LaGuida.it No alla partecipazione di Morra a Titolo V, la Rai spiega: «Escluso per non alimentare polemiche»

ROMA La decisione di sospendere la partecipazione di Nicola Morra, presidente della commissione Antimafia, al programma Titolo V su Rai3 «è stata presa ieri sera dalla Rai poiché da ore era in corso ...

Lazio più forte del Crotone e del maltempo: decidono i gol di Immobile e Correa

Nel primo anticipo del sabato dell’ottava giornata della Serie A, la Lazio ha battuto il Crotone con il risultato di 2-0 ...

