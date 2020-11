Nessuna strategia | solo resistenza

Leggi su linkiesta

(Di sabato 21 novembre 2020) Per il comparto dei ristoranti, l’estate alle spalle è stata la stagione che verrà ricordata come una nuova Grande Depressione. Lo Stato della California aveva vietato a partire da aprile ai locali di servire cibo nelle sale al chiuso, consentendo ai soli ristoranti con opzioni all’aperto di lavorare. A ottobre, a seguito di un lieve calo dei contagi e con un annuncio toccante, il sindaco di San Francisco, London Breed, ha dato il via per la riapertura all’interno delle attività ma al 25 per cento: le molte trattorie di quartiere, quelle che in questi mesi hanno faticato di più servendo cibo to-go, tramite consegna a domicilio o con la possibilità di apparecchiare qualche tavolino sul marciapiede, non hanno gioito. Per i piccoli ristoranti, quelli da 40 posti il progetto di accogliere al tavolo appena dieci clienti, non è apparsa un’opzione allettante. Poi intorno a San Francisco e in ...