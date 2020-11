Mourinho batte ancora Guardiola e inguaia ancora di più il City: 2-0 per il Tottenham che è primo (Di sabato 21 novembre 2020) Mourinho non aveva mai battuto Guardiola due volte di fila. Lo ha fatto stasera. Il suo Tottenham ha vinto 2-0 la partita di Premier League contro il Manchester City. Nona giornata di campionato. Partita vinta tutto sommato con merito. Reti di Son al quinto minuto e raddoppio di Lo Celso nella ripresa. Il City ha reagito al gol incassato. Ha costruito qualche occasione da gol, ma non si ricordano grandi parate di Lloris. Un gol di Laporte è stato annullato per un tocco di mano e in un’altra occasione è stato proprio Gabriel Jesus a evitare la rete di De Bruyne. Il gioco del City si è definitivamente smarrito dopo il raddoppio di Lo Celso. Guardiola ha lasciato in panchina Sterling accusato da Mourinho di aver volontariamente saltato la Nazionale, di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 21 novembre 2020)non aveva mai battutodue volte di fila. Lo ha fatto stasera. Il suoha vinto 2-0 la partita di Premier League contro il Manchester. Nona giornata di campionato. Partita vinta tutto sommato con merito. Reti di Son al quinto minuto e raddoppio di Lo Celso nella ripresa. Ilha reagito al gol incassato. Ha costruito qualche occasione da gol, ma non si ricordano grandi parate di Lloris. Un gol di Laporte è stato annullato per un tocco di mano e in un’altra occasione è stato proprio Gabriel Jesus a evitare la rete di De Bruyne. Il gioco delsi è definitivamente smarrito dopo il raddoppio di Lo Celso.ha lasciato in panchina Sterling accusato dadi aver volontariamente saltato la Nazionale, di ...

