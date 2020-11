Judo, Europei 2020: Nicholas Mungai lotta come un leone, ma deve cedere a Mehdiyev nei -90 kg (Di sabato 21 novembre 2020) Si ferma al secondo turno l’avventura di Nicholas Mungai negli Europei 2020 di Judo. L’azzurro, impegnato nella categoria dei -90 kg, ha lottato come un leone contro il n.1 del ranking Mammadali Mehdiyev, ma al termine di un confronto che si è deciso al Golden Score ha pagato dazio dopo un infinito Golden Score per waza-ari. Una prova, come detto, gagliarda del nostro portacolori che ha fatto soffrire non poco l’azero, a cui è stato inflitto uno shido per passività nel corso della contesa. Nella sfida di nervi però ha prevalso Mehdiyev e per Mungai l’avventura continentale è finita qui, dopo comunque essersi tolto la soddisfazione di battere un grosso calibro come ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Si ferma al secondo turno l’avventura dineglidi. L’azzurro, impegnato nella categoria dei -90 kg, hatouncontro il n.1 del ranking Mammadali, ma al termine di un confronto che si è deciso al Golden Score ha pagato dazio dopo un infinito Golden Score per waza-ari. Una prova,detto, gagliarda del nostro portacolori che ha fatto soffrire non poco l’azero, a cui è stato inflitto uno shido per passività nel corso della contesa. Nella sfida di nervi però ha prevalsoe perl’avventura continentale è finita qui, dopo comunque essersi tolto la soddisfazione di battere un grosso calibro...

