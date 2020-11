“Due settimane di terrore” | il doloroso retroscena di Elisa Isoardi

Leggi su chenews

(Di sabato 21 novembre 2020)racconta ildel suo addio a La Prova del cuoco. Un momento, che le ha fatto vivere duedi terrore foto facebookoggi è l’indiscussa protagonista di Ballando con le stelle, l’amato show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci. La conduttrice, in coppia con Raimondo Todaro, sta regalando performance indimenticabili e non mancano i pettegolezzi sulla sua vita privata: l’intesa con il ballerino è lampante e sotto gli occhi di tutti. Come tutti sapranno, nel 2018raccolse il testimone da Antonella Clerici per la conduzione di una trasmissione iconica come La Prova del Cuoco, nella quale l’ex di Matteo Salvini ha messo anima e corpo. In un’intervista rilasciata al ...