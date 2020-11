Bollettino del 21 novembre: i dati dell’epidemia (Di sabato 21 novembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 21 novembre, ha comunicato il Bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia In attesa del Bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 20 novembre diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 1.345.767 casi. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 21 novembre 2020) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 21, ha comunicato ilda Coronavirus in Italia In attesa deldel Ministero della Salute, ecco isull’epidemia della giornata di ieri venerdì 20diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 1.345.767 casi. L'articolo proviene da YesLife.it.

DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #18novembre, su Puglia, Basilicata, Calabria e parte della Sicilia. ?? Consulta… - Gianni81979496 : Io non lo pago da quando Renzi me lo ha messo in bolletta. Infatti quando arriva la bolletta, detraggo l'importo de… - Ilikepuglia : Coronavirus, il bollettino del 21 novembre: 1377 nuovi casi in Puglia - Sudestonlineit : Puglia, bollettino covid del 21 novembre - Oltreilfatto : Covid-19, Puglia: bollettino del 21 novembre 2020 -