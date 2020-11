Archeologia | nuova eccezionale scoperta a Pompei | emergono i corpi integri di due fuggiaschi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 21 novembre 2020) “Unaassolutamente”, dice il direttore Massimo Osanna, “Stupefacente” commenta il ministro Franceschini: si tratta del ritrovamento deidi due uomini, un quarantenne signore di rango avvolto in un caldo mantello di lana e il suo giovane schiavo in tunica. Unaimportantissima perché “per la prima volta dopo più di 150 anni è stato possibile realizzare i calchi perfettamente riusciti delle vittime e delle cose che avevano con sé nell’attimo in cui sono stati investiti e uccisi dai vapori bollenti dell’eruzione” spiega ancora il direttore Osanna all’Ansa. Il ritrovamento è avvenuto solo alcuni giorni fa nello scavo in corso dal 2020 nella grande villa suburbana a Civita Giuliana, 700 metri a nord ovest di, dove il Parco Archeologico è al lavoro già dal 2017, con ...