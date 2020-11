Viabilità Roma Regione Lazio del 20-11-2020 ore 12:30 (Di venerdì 20 novembre 2020) Viabilità DEL 20 NOVEMBRE 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA Viabilità SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO INOLTRE CHE È RIAPERTA ALLA CIRCOLazioNE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30+000. ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)DEL 20 NOVEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’AUTOSTRADA A1; SULLA TIBURTINA TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI E TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI; CODE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; INFINE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO INOLTRE CHE È RIAPERTA ALLA CIRCONE LA REGIONALE 627 DELLA VANDRA PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30+000. ...

