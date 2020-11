USA: Rudy Giuliani e l’incidente dell’inchiostro (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ex sindaco di New York Rudy Giuliani ha avuto un incidente durante una conferenza. Dalla sua testa è iniziato a colare dell’inchiostro Una conferenza fuori dal comune come lo è l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani. Tante sono le gaffe da annoverare durante la sua carriera ma quello che accaduto nell’ultima conferenza ha davvero sfiorato il ridicolo. Un momento super imbarazzante che ha visto l’ex sindaco iniziare a sudare inchiostro. “Non è la prima volta che un incontro di Giuliani finisce male“, ha scritto il Guardian che ha postato il video. Soprattutto ultimamente. Durante la conferenza stampa, questa volta in un ambiente leggermente più salubre, presso la sede del Comitato Nazionale Repubblicano a Washington DC, mentre affermava che gli scrutinatori repubblicani erano stati ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ex sindaco di New Yorkha avuto un incidente durante una conferenza. Dalla sua testa è iniziato a colareUna conferenza fuori dal comune come lo è l’ex sindaco di New York. Tante sono le gaffe da annoverare durante la sua carriera ma quello che accaduto nell’ultima conferenza ha davvero sfiorato il ridicolo. Un momento super imbarazzante che ha visto l’ex sindaco iniziare a sudare inchiostro. “Non è la prima volta che un incontro difinisce male“, ha scritto il Guardian che ha postato il video. Soprattutto ultimamente. Durante la conferenza stampa, questa volta in un ambiente leggermente più salubre, presso la sede del Comitato Nazionale Repubblicano a Washington DC, mentre affermava che gli scrutinatori repubblicani erano stati ...

MaxMiglietta2 : RT @mattiamagrassi: In sintesi, Rudy Giuliani vuole dimostrare in tribunale che le elezioni Usa sono state truccate da una società informat… - 89_dutra : RT @fabifbbr: Rudy Giuliani @RudyGiuliani diz como a Smartmatic foi criada e que a Dominion usa software criado pela Smartmatic, assistam.… - ben_bezalel : RT @mattiamagrassi: In sintesi, Rudy Giuliani vuole dimostrare in tribunale che le elezioni Usa sono state truccate da una società informat… - ClaudioMeazza : RT @ImolaOggi: Usa - Mentre Rudy Giuliani parla dei brogli elettorali, la profondità intellettuale dei 'democratici' si concentra sulla tin… - Sercit1 : RT @gzibordi: ho ascoltato la conferenza stampa di Rudy Giuliani e Sidney Powell sulla frode elettorale -