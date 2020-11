Traffico Roma del 20-11-2020 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità enamento in concomitanza con l’inizio delle attività lavorative e spostamenti analizzati dal maltempo sta piovendo su tutto l’internet capitolino 10 invito la massima cautela nella guida sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti di lieve entità in carreggiata esterna tra la Prenestina e per laL’Aquila stessa situazione in carreggiata interna trappi Ardeatina sul tratto Urbano dellaL’Aquila AQ di da via Filippo Fiorentini al bivio per la tangenziale est ci sono cose anche sulla diramazionesud da Genova al Raccordo qualche problema sulla Salaria per lavori in corso lavori che comportano La deviazione per il ...