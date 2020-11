Raccolta delle nocciole | Ferrero con ILO contro il lavoro minorile

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) TORINO (ITALPRESS) –supporta Ilo (Organizzazione Internazionale del) nell'attuazione di un progetto in Turchia, della durata di 40 mesi, per contribuire all'eliminazionepeggiori forme dinell'agricoltura stagionale dellacon un contributo di oltre 4 milioni di dollari. Il progetto finanziato riguarderà tre province turche (Trabzon, Zonguldak e Sanliurfa) con l'obiettivo di sostenere l'uscita dei bambini che attualmente lavorano nel settore e ad impedire ad altri di entrarvi. Numan Ozcan, direttore dell'Ufficio ILO per la Turchia, ha dichiarato che “grazie a questa partnership, si potrà espandere l'intervento e coprire tutte le aree di...