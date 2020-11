Napoli | esplosione in un appartamento a Scampia | nessuna persona coinvolta

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) NAPOLI – Nessuna persona coinvolta nello scoppio in un appartamento al terzo piano di un palazzo a Scampia, quartiere di Napoli. L'esplosione, avvenuta nella tarda mattinata di oggi, è stata causata probabilmente da una fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tre squadre di vigili del fuoco al lavoro per la messa in sicurezza.