GfVip: la contessa scoreggia di fronte a SelvaggiaRoma (Di venerdì 20 novembre 2020) Appena prima di andare a dormire, Patrizia De Blanck si è "lasciata andare" di fronte a Selvaggia Roma: il video diventato virale in rete Gf Vip: Patrizia De Blanck “si lascia andare” di fronte a Selvaggia su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) Appena prima di andare a dormire, Patrizia De Blanck si è "lasciata andare" dia Selvaggia Roma: il video diventato virale in rete Gf Vip: Patrizia De Blanck “si lascia andare” dia Selvaggia su Notizie.it.

niwriagiki : come minimo questa sera si salva la Contessa e diventa immune. Prontissima a fare la fine di Emily pure questa volta. #GFVIP - Alice_Caccamo00 : RT @StefaniaLiga: contessa: io non posso essere nominata perché devo mandare un messaggio al pubblico, ovvero che anche persone di una cert… - Reberebby215 : RT @LaliGeromel: Aggiornamento nonna: mi ha chiesto di andare da lei oggi per votare Ciccio, vuole la contessa fuori perché non la rapprese… - klancestan_ : RT @LaliGeromel: Aggiornamento nonna: mi ha chiesto di andare da lei oggi per votare Ciccio, vuole la contessa fuori perché non la rapprese… - STYVLEVS94 : Prontissima alla faccia della contessa stasera quando verrà “eliminata” #GFVIP -