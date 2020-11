Feltri: «Il Natale? Governo sempre più ridicolo. Comunque me ne frego, non sopporto le feste» (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Natale sobrio “consigliato” da Conte fa sorridere Vittorio Feltri. Regole per Cenoni? Riaprire tutto a Natale? Brindare al bambinello in quattro gatti? Rischiare la galera per festeggiare con la famiglia numerosa? Vittorio Feltri: Riaprono a Natale? ridicolo ”Personalmente lo trovo assurdo. Non è che il Governo ha chiuso per fare un dispetto ai commercianti o a tutto il terziario. Ma lo ha fatto per proteggere la popolazione da un virus che sta facendo dei disastri”, dice il direttore di Libero. Che ironizza sulle stucchevoli polemiche di questi giorni. “Siccome arriva il Natale ora dobbiamo spendere. E quindi torniamo ad aprire tutto? Allora vuol dire che quello in vigore è un provvedimento cretino! Trovo tutto abbastanza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilsobrio “consigliato” da Conte fa sorridere Vittorio. Regole per Cenoni? Riaprire tutto a? Brindare al bambinello in quattro gatti? Rischiare la galera perggiare con la famiglia numerosa? Vittorio: Riaprono a”Personalmente lo trovo assurdo. Non è che ilha chiuso per fare un dispetto ai commercianti o a tutto il terziario. Ma lo ha fatto per proteggere la popolazione da un virus che sta facendo dei disastri”, dice il direttore di Libero. Che ironizza sulle stucchevoli polemiche di questi giorni. “Siccome arriva ilora dobbiamo spendere. E quindi torniamo ad aprire tutto? Allora vuol dire che quello in vigore è un provvedimento cretino! Trovo tutto abbastanza ...

SecolodItalia1 : Feltri: «Il Natale? Governo sempre più ridicolo. Comunque me ne frego, non sopporto le feste»… - abitudinario : RT @Adnkronos: Feltri: 'Riaprire tutto a Natale? Allora Dpcm è cretinata!'' - cecileenparis : non concordo quasi mai con lui, specialmente per i toni sprezzanti, ma stavolta ha ragione da vendere. maledetto co… - Adnkronos : Feltri: 'Riaprire tutto a Natale? Allora Dpcm è cretinata!'' - PappaletteraF : Vittorio Feltri sul Natale: 'Una grande occasione per infettare le città, gli italiani dovrebbero capirlo' -

Ultime Notizie dalla rete : Feltri Natale Vittorio Feltri sul Natale: "Una grande occasione per infettare le città, gli italiani dovrebbero capirlo" LiberoQuotidiano.it Stasera in TV! Crozza, Marco Travaglio e La Grande Bellezza (di Alex De Gironimo)

Stasera, invece di un film, vorrei consigliarvi con tutto il cuore un canale televisivo, il Nove, di nome e di fatto. Il venerdì sera infatti propone una coppia di programmi consecutivi che spiccano r ...

Coronavirus, per Bonaccini tampone negativo. Fedriga: «Misure più stringenti in zone del Friuli più colpite» DIRETTA

Coronavirus, le ultime notizie in tempo reale. Mentre il Messico supera i 100mila morti e l'India i 132mila, in Italia il bollettino di ieri ci ...

Stasera, invece di un film, vorrei consigliarvi con tutto il cuore un canale televisivo, il Nove, di nome e di fatto. Il venerdì sera infatti propone una coppia di programmi consecutivi che spiccano r ...Coronavirus, le ultime notizie in tempo reale. Mentre il Messico supera i 100mila morti e l'India i 132mila, in Italia il bollettino di ieri ci ...