Covid, in Alto Adige sono iniziati i test di massa (Di venerdì 20 novembre 2020) Questa mattina è iniziato in Alto Adige lo screening di massa per individuare il maggior numero di positivi al coronavirus. L'obiettivo è quello di sottoporre all’esame del tampone rapido almeno 350.000 persone. I test a tappeto dureranno tre giorni, fino a domenica alle 18.test in tre minutiIl tampone sarà effettuato in tre minuti ed eseguito in tutti i 116 Comuni Altoatesini. sono state allestite 184 postazioni con 646 linee di test. Con lo screening di massa la Provincia autonoma intende piegare la cura dei contagi. Martedì riapriranno gli asili e le scuole elementari.I dati del contagioIn Alto Adige i numeri del contagio da Covid-19 restano ancora molto alti. I dati di giovedì, 19 ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 novembre 2020) Questa mattina è iniziato inlo screening diper individuare il maggior numero di positivi al coronavirus. L'obiettivo è quello di sottoporre all’esame del tampone rapido almeno 350.000 persone. Ia tappeto dureranno tre giorni, fino a domenica alle 18.in tre minutiIl tampone sarà effettuato in tre minuti ed eseguito in tutti i 116 Comuniatesini.state allestite 184 postazioni con 646 linee di. Con lo screening dila Provincia autonoma intende piegare la cura dei contagi. Martedì riapriranno gli asili e le scuole elementari.I dati del contagioIni numeri del contagio da-19 restano ancora molto alti. I dati di giovedì, 19 ...

