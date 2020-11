Spariscono le conversazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Whatsapp, una sorta di croce e delizia alla quale appendiamo speranze, attesa, svago. È il vaso di pandora di ognuno di noi, nessuno è immune da quella chat conservata in archivio capace di compromettere agli occhi degli altri la nostra immagine con annessa dignità. Perché siamo così, dolcemente complicati e tutti con qualcosa, anche banale, da nascondere. Whatsapp si rende conto di essere una delle app in assoluto più invadenti, per questo motivo offre diverse possibilità di filtraggio ai suoi discepoli riguardo i messaggi in entrata. Fino a oggi potevamo dedicare delle suonerie personalizzate, delle luci personalizzate al singolo contatto, da poco possiamo silenziare i gruppi in eterno (come se non bastasse l’opzione di farlo per un anno intero). L’ultima frontiera della privacy di cui siamo alla ricerca disperata dopo averla dilapidata malamente sui social postando ogni genere di ...