Ranking UEFA, Juventus nella Top 5: scavalcato l’Atletico Madrid (Di giovedì 19 novembre 2020) Contrariamente agli anni precedenti, la Juventus si sta giocando la Champions League senza i favori del pronostico. Stabilire dove possa arrivare la squadra di Andrea Pirlo nella massima competizione europea è un po’ prematuro, in quanto il torneo si trova solamente al giro di boa, con l’andata dei gironi eliminatori conclusasi solamente un paio di settimane fa. Comunque, facendo un rapido riassunto della situazione del Girone G nel quale è inserita la Vecchia Signora, i bianconeri si trovano al secondo posto a quota sei punti alle spalle del Barcellona che dopo tre partite è a punteggio pieno. Alle spalle della Juventus, Dinamo Kiev e Ferencvaros, formazioni entrambe battute dai campioni d’Italia, che presumibilmente si giocheranno terzo e quarto posto. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Contrariamente agli anni precedenti, lasi sta giocando la Champions League senza i favori del pronostico. Stabilire dove possa arrivare la squadra di Andrea Pirlomassima competizione europea è un po’ prematuro, in quanto il torneo si trova solamente al giro di boa, con l’andata dei gironi eliminatori conclusasi solamente un paio di settimane fa. Comunque, facendo un rapido riassunto della situazione del Girone G nel quale è inserita la Vecchia Signora, i bianconeri si trovano al secondo posto a quota sei punti alle spalle del Barcellona che dopo tre partite è a punteggio pieno. Alle spalle della, Dinamo Kiev e Ferencvaros, formazioni entrambe battute dai campioni d’Italia, che presumibilmente si giocheranno terzo e quarto posto. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo ...

KlaMarx : La #Juventus sale di un'altra posizione nel ranking ufficiale #Uefa. Dietro soltanto ai campioni in carica e a due… - rudylarossa : RT @JuveVinciPerMe: Il ranking UEFA per club aggiornato 1 Bayern Monaco (GER) punti 117 2 Barcellona (ESP) 112 3 Real Madrid (ESP) 108 4 Ju… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Ranking Uefa, Juve unica italiana nella top ten - PacelliGennaro : @Parliamone10 @pisto_gol Juventus quarta nel ranking Uefa. Questa non è una notizia degna di nota? È un piccolo uom… - i_ghenesya : @tuttosport Ranking Uefa Club italiani 4° Juventus 18° Roma 20° Napoli 25° inter 32° Atalanta 38° La… -