Calciomercato Juventus, affondo per Locatelli e pazza idea Calhanoglu (Di giovedì 19 novembre 2020) La Juventus pensa già al Calciomercato invernale: affondo per Locatelli e pazza idea Calhanoglu per i bianconeri Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Andrea Pirlo, ma massima attenzione all’imminente sessione di Calciomercato invernale, la quale potrebbe regalare nuovi colpi di scena in vista della seconda parte di campionato. Come evidenziato dall’odierna edizione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 19 novembre 2020) Lapensa già alinvernale:perper i bianconeri Ottimo inizio di stagione per gli uomini di Andrea Pirlo, ma massima attenzione all’imminente sessione diinvernale, la quale potrebbe regalare nuovi colpi di scena in vista della seconda parte di campionato. Come evidenziato dall’odierna edizione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Juventus, #Khedira guarda al futuro. Che elogi per la #PremierLeague e per #Mourinho - zazoomblog : Calciomercato Juventus opportunità dal Barcellona: Paratici fiducioso - #Calciomercato #Juventus #opportunità - calciomercatoit : ???? #Juventus, sarà addio a gennaio con #Khedira: per il tedesco pronto un futuro in #PremierLeague ?????????????? ??… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Khedira guarda al futuro. Che elogi per la #PremierLeague e per #Mourinho - infoitsport : Calciomercato Juventus, mai utilizzato da Pirlo | Slitta ancora l’addio -