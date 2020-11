Tones and I torna con il singolo Fly Away (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Tones And I, l'artista australiana esplosa con il il brano tormentone Dance Monkey, torna con il nuovo singolo "Fly Away". Il brano, accompagnato dal video ufficiale, segna l'... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV -And I, l'artista australiana esplosa con il il brano tormentone Dance Monkey,con il nuovo"Fly". Il brano, accompagnato dal video ufficiale, segna l'...

