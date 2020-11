“Sono terrorizzata” Aurora Ramazzotti | dopo il covid la ‘normalità’ è ancora lontana

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il coronavirus, come abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, può provocare sintomi rilevanti da un punto di vista fisico. La tosse, la febbre, i problemi respiratori e la stanchezza mettono a dura prova il corpo delle persone contagiate, ma c’è un altro aspetto da tenere in considerazione, ovvero quello mentale. In tanti hanno infatti ammesso di aver sofferto moltissimo anche psicologicamente. Un racconto in tal senso arriva da, che è stata colpita dalnelle ultime settimane. Nonostante siano trascorsi alcuni giorni dalla sua guarigione, la figlia di Michelle Hunziker ed Erosnon può dire di essersi ripresa completamente. Eppure il suo fisico è sempre stato molto allenato, visto che adora la palestra e gli esercizi atletici. E proprio dalla palestra che si trova all’interno della ...