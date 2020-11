Parto in casa con la guida telefonica del 118: nasce Emanuele in Liguria (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ ostetrica ha guidato il padre per telefono che è riuscito ad aiutare la neo mamma Sonia a Partorire. “Benvenuto al mondo Emanuele”, scrive Giovanni Toti, sindaco della Regione Liguria su Facebook. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha dedicato un post su Facebook a un Parto a casa con l’aiuto del 118 avvenuto L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’ ostetrica hato il padre per telefono che è riuscito ad aiutare la neo mamma Sonia arire. “Benvenuto al mondo”, scrive Giovanni Toti, sindaco della Regionesu Facebook. Il presidente della RegioneGiovanni Toti ha dedicato un post su Facebook a uncon l’aiuto del 118 avvenuto L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Tizy39781912 : RT @godzyperplesso: Mia madre ha iniziato a canticchiare a me e al cane 'io parto per Calcutta, poi vado nel Perù e non ritorno a casa, amo… - AnsaLiguria : Parto a casa guidati al telefono,Toti 'è inno alla vita'. Ostetrica ha aiutato padre, medico 118 giusto in tempo… - TarantulaRubra : RT @godzyperplesso: Mia madre ha iniziato a canticchiare a me e al cane 'io parto per Calcutta, poi vado nel Perù e non ritorno a casa, amo… - GattoZampone : RT @godzyperplesso: Mia madre ha iniziato a canticchiare a me e al cane 'io parto per Calcutta, poi vado nel Perù e non ritorno a casa, amo… - genovapostnews : Il bimbo ha fretta, parto in casa per una mamma genovese: i medici del 118 guidano al telefono il papà -

Ultime Notizie dalla rete : Parto casa Parto a casa guidati al telefono,Toti 'è inno alla vita' ANSA Nuova Europa Asili nido privati, ora spunta la clausola Covid: retta da pagare anche in caso di lockdown. Assonidi: “Chi non accetta cambi struttura”

Da un lato gli asili nido, ancor più quelli privati, messi a dura prova dalla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19, dall’altro i genitori che da settimane segnalano la presenza di clausole nei ...

Da un lato gli asili nido, ancor più quelli privati, messi a dura prova dalla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19, dall’altro i genitori che da settimane segnalano la presenza di clausole nei ...